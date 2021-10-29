Державне бюро розслідувань підозрює одразу шістьох працівників Житомирської митниці у оборудках під час розмитнення вантажівок протягом двох років.

Державним бюро розслідувань було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом працівникам Житомирської митниці (до реорганізації – Київська митниця Держмитслужби), причетним до оборудок під час розмитнення вантажівок у період з листопада 2018 року по січень 2020 року (діяльність Житомирської і Київської митниці ДФС).

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Варто зазначити, що раніше Київською митницею Держмитслужби (до зони діяльності якої входила Житомирська область) була проведена внутрішня перевірка, у ході якої досліджено питання протиправних дій посадових осіб митниць. Матеріали перевірки було скеровано до ДБР. Наразі триває досудове розслідування.