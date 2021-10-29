Государственное бюро расследований подозревает сразу шестерых работников Житомирской таможни в сделках во время растаможки грузовиков в течение двух лет.

Государственным бюро расследований было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерым работникам Житомирской таможни (до реорганизации – Киевская таможня Гостаможслужбы), причастным к махинациям во время растаможки грузовиков в период с ноября 2018 года по январь 2020 года (деятельность Житомирской и Киевской таможни ДФС).

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Стоит отметить, что ранее Киевской таможней Гостаможслужбы (в зону деятельности которой входила Житомирская область) была проведена внутренняя проверка, в ходе которой исследованы вопросы противоправных действий должностных лиц таможен. Материалы проверки были направлены в ГБР. Сейчас продолжается досудебное расследование.