Де купують найбільше електромобілів: статистика

Volkswagen ID.4
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18 травня, 22:11
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У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі (BEV) повідомляє Укравтопром.
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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 595 од. (93% вживані);
- Київ – 514 од. (65% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 337 од. (76% вживані);
- Київська обл. – 292 од. (72% вживані);
- Вінницька обл. – 251 од. (88% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Volkswagen ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Nissan Leaf – на Львівщині та у Вінницькій обл.
- Tesla Model Y – на Дніпропетровщині та Київщині
- Tesla Model 3 – у м.Києві