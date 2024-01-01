Де купують найбільше електромобілів: статистика

У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі (BEV) повідомляє Укравтопром.

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 595 од. (93% вживані); Київ – 514 од. (65% вживані); Дніпропетровська обл. – 337 од. (76% вживані); Київська обл. – 292 од. (72% вживані); Вінницька обл. – 251 од. (88% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: