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Де купують найбільше електромобілів: статистика

Названі регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери.
В яких регіонах купують найбільше електромобілів: статистика - Auto24

Volkswagen ID.4

Євген Гудущан
logo18 травня, 22:11
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У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі (BEV) повідомляє Укравтопром.

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  1. Львівська область – 595 од. (93% вживані);
  2. Київ – 514 од. (65% вживані);
  3. Дніпропетровська обл. – 337 од. (76% вживані);
  4. Київська обл. – 292 од. (72% вживані);
  5. Вінницька обл. – 251 од. (88% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • Nissan Leaf – на Львівщині та у Вінницькій обл.
  • Tesla Model Y – на Дніпропетровщині та Київщині
  • Tesla Model 3 – у м.Києві
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