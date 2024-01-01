Где покупают больше всего электромобилей: статистика

Volkswagen ID.4
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16 мая, 11:11
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В апреле украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. авто на электротяге (BEV) сообщает Укравтопром.
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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 595 ед. (93% подержанные);
- Киев – 514 ед. (65% б/у);
- Днепропетровская обл. – 337 ед. (76% бывшие в употреблении);
- Киевская обл. – 292 ед. (72% бывшие в употреблении);
- Винницкая обл. – 251 ед. (88% бывшие в употреблении).
В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Volkswagen ID.4.
В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто:
- Nissan Leaf – на Львовщине и в Винницкой обл.
- Tesla Model Y – на Днепропетровщине и Киевщине
- Tesla Model 3 – в г. Киеве