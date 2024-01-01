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Де купують найбільше електромобілів: статистика

Названі українські регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери.
Де купують найбільше електромобілів: статистика

Nissan Leaf залишається найпопулярнішим електромобілем

Євген Гудущан
logo16 липня, 12:00
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За даними Укравтопром, впродовж І півріччя 2024 року український автопарк поповнили понад 24,4 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення (BEV).Це на 94% більше, ніж торік.

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Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:

  1. Львівська область – 3392 од. (90% вживані);
  2. Київ – 3171од. (63% вживані);
  3. Дніпропетровська обл. – 1926 од. (75% вживані);
  4. Київська обл. – 1767 од. (69% вживані);
  5. Одеська обл. – 1459 од (76% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках став Volkswagen ID.4.

В сегменті вживаних авто:

  1. Nissan Leaf – на Львівщині та в Одеській обл.
  2. Tesla Model 3 – у столиці та на Київщині
  3. Tesla Model Y – на Дніпропетровщині.
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