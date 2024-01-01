Де купують найбільше електромобілів: статистика

Nissan Leaf залишається найпопулярнішим електромобілем
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16 липня, 12:00
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За даними Укравтопром, впродовж І півріччя 2024 року український автопарк поповнили понад 24,4 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення (BEV).Це на 94% більше, ніж торік.
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Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:
- Львівська область – 3392 од. (90% вживані);
- Київ – 3171од. (63% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 1926 од. (75% вживані);
- Київська обл. – 1767 од. (69% вживані);
- Одеська обл. – 1459 од (76% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках став Volkswagen ID.4.
В сегменті вживаних авто:
- Nissan Leaf – на Львівщині та в Одеській обл.
- Tesla Model 3 – у столиці та на Київщині
- Tesla Model Y – на Дніпропетровщині.