Де купують найбільше електромобілів: статистика

За даними Укравтопром, впродовж І півріччя 2024 року український автопарк поповнили понад 24,4 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення (BEV).Це на 94% більше, ніж торік.

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Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:

Львівська область – 3392 од. (90% вживані); Київ – 3171од. (63% вживані); Дніпропетровська обл. – 1926 од. (75% вживані); Київська обл. – 1767 од. (69% вживані); Одеська обл. – 1459 од (76% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках став Volkswagen ID.4.

В сегменті вживаних авто: