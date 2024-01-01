Где покупают больше всего электромобилей: статистика

Nissan Leaf остается самым популярным электромобилем
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16 июля, 12:00
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По данным Укравтопром, в течение I полугодия 2024 года украинский автопарк пополнили более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV) Это на 94% больше, чем в прошлом году.
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Наибольшие показатели по регистрации электромобилей продемонстрировали:
- Львовская область – 3392 ед. (90% подержанные);
- Киев – 3171ед. (63% бывшие в употреблении);
- Днепропетровская обл. – 1926 ед. (75% бывшие в употреблении);
- Киевская обл. – 1767 ед. (69% бывшие в употреблении);
- Одесская обл. – 1459 ед (76% бывшие в употреблении).
В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках стал Volkswagen ID.4.
В сегменте подержанных авто:
- Nissan Leaf – на Львовщине и в Одесской обл.
- Tesla Model 3 – в столице и на Киевщине
- Tesla Model Y – в Днепропетровской области.