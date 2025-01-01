Укр
Ру

Де купують найбільше електромобілів: статистика

Названо регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери.
В яких регіонах купують найбільше електромобілів - Auto24
Євген Гудущан
logo11 липня, 10:20
logo0
logo0 хв

Як вже повідомляв Укравтопром, у І півріччі 2025 р. український автопарк поповнили майже 31,8 тис. авто на електротязі (BEV).

Читайте також: Продажі електромобілів в Україні зросли на 30%

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область – 4451 од. (93% вживані);
  • місто Київ – 3914 од. (64% вживані);
  • Київська обл. – 2719 од. (73% вживані);
  • Дніпропетровська обл. – 2488 од. (76% вживані);
  • Одеська обл. – 1817 од (76% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став Volkswagen ID.Unyx. На Львівщині та в Одеській обл. частіше обирали BYD Song Plus.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • Tesla Model Y — в м. Києві та області, і на Дніпропетровщині;
  • Tesla Model 3 - на Львівщині;
  • Nissan Leaf – в Одеській обл.
#Новини #Автобізнес