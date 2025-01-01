Де купують найбільше електромобілів: статистика

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Як вже повідомляв Укравтопром, у І півріччі 2025 р. український автопарк поповнили майже 31,8 тис. авто на електротязі (BEV).
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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 4451 од. (93% вживані);
- місто Київ – 3914 од. (64% вживані);
- Київська обл. – 2719 од. (73% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 2488 од. (76% вживані);
- Одеська обл. – 1817 од (76% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став Volkswagen ID.Unyx. На Львівщині та в Одеській обл. частіше обирали BYD Song Plus.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model Y — в м. Києві та області, і на Дніпропетровщині;
- Tesla Model 3 - на Львівщині;
- Nissan Leaf – в Одеській обл.