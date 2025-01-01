Где покупают больше всего электромобилей: статистика

Как уже сообщал Укравтопром, в І полугодии 2025 г. украинский автопарк пополнили почти 31,8 тыс. авто на электротяге (BEV).

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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область – 4451 ед. (93% подержанные);

город Киев – 3914 ед. (64% бывшие в употреблении);

Киевская обл. – 2719 ед. (73% бывшие в употреблении);

Днепропетровская обл. – 2488 ед. (76% бывшие в употреблении);

Одесская обл. – 1817 ед (76% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины стал Volkswagen ID.Unyx. На Львовщине и в Одесской обл. чаще выбирали BYD Song Plus.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто: