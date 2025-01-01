Где покупают больше всего электромобилей: статистика

Посилання скопійовано!
Как уже сообщал Укравтопром, в І полугодии 2025 г. украинский автопарк пополнили почти 31,8 тыс. авто на электротяге (BEV).
Читайте также: Продажи электромобилей в Украине выросли на 30%
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 4451 ед. (93% подержанные);
- город Киев – 3914 ед. (64% бывшие в употреблении);
- Киевская обл. – 2719 ед. (73% бывшие в употреблении);
- Днепропетровская обл. – 2488 ед. (76% бывшие в употреблении);
- Одесская обл. – 1817 ед (76% бывшие в употреблении).
В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины стал Volkswagen ID.Unyx. На Львовщине и в Одесской обл. чаще выбирали BYD Song Plus.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
- Tesla Model Y - в г. Киеве и области, и на Днепропетровщине;
- Tesla Model 3 - на Львовщине;
- Nissan Leaf – в Одесской обл.