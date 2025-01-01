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Где покупают больше всего электромобилей: статистика

Названы регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры.
В каких регионах покупают больше всего электромобилей - Auto24
Евгений Гудущан
logo11 июля, 10:20
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Как уже сообщал Укравтопром, в І полугодии 2025 г. украинский автопарк пополнили почти 31,8 тыс. авто на электротяге (BEV).

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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  • Львовская область – 4451 ед. (93% подержанные);
  • город Киев – 3914 ед. (64% бывшие в употреблении);
  • Киевская обл. – 2719 ед. (73% бывшие в употреблении);
  • Днепропетровская обл. – 2488 ед. (76% бывшие в употреблении);
  • Одесская обл. – 1817 ед (76% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины стал Volkswagen ID.Unyx. На Львовщине и в Одесской обл. чаще выбирали BYD Song Plus.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

  • Tesla Model Y - в г. Киеве и области, и на Днепропетровщине;
  • Tesla Model 3 - на Львовщине;
  • Nissan Leaf – в Одесской обл.
#Новости #Aвтобизнес