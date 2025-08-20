Де купили найбільше електромобілів у липні: статистика

Tesla Model Y
За даними Укравтопром, у липні український автопарк поповнили понад 7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 970 од. (88% вживані);
- місто Київ – 884 од. (62% вживані);
- Київська обл. – 673 од. (68% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 584 од. (68% вживані);
- Одеська обл. – 400 од (69% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Дніпропетровщини, став BYD Song Plus. Мешканці Дніпропетровщини частіше обирали Honda eNS1.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model Y – в м. Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;
- Nissan Leaf – в Одеській обл.