Де купили найбільше електромобілів у липні: статистика

За даними Укравтопром, у липні український автопарк поповнили понад 7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 970 од. (88% вживані);

місто Київ – 884 од. (62% вживані);

Київська обл. – 673 од. (68% вживані);

Дніпропетровська обл. – 584 од. (68% вживані);

Одеська обл. – 400 од (69% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Дніпропетровщини, став BYD Song Plus. Мешканці Дніпропетровщини частіше обирали Honda eNS1.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: