Де купили найбільше електромобілів у липні: статистика

Названо регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери.
В яких регіонах купили найбільше електромобілів - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo20 серпня, 11:30
За даними Укравтопром, у липні український автопарк поповнили понад 7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область – 970 од. (88% вживані);
  • місто Київ – 884 од. (62% вживані);
  • Київська обл. – 673 од. (68% вживані);
  • Дніпропетровська обл. – 584 од. (68% вживані);
  • Одеська обл. – 400 од (69% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Дніпропетровщини, став BYD Song Plus. Мешканці Дніпропетровщини частіше обирали Honda eNS1.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • Tesla Model Y – в м. Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;
  • Nissan Leaf – в Одеській обл.
