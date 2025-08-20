Где купили больше всего электромобилей в июле: статистика

Tesla Model Y
По данным Укравтопром, в июле украинский автопарк пополнили более 7 тыс. авто на электротяге (BEV). Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 970 ед. (88% подержанные);
- город Киев – 884 ед. (62% бывшие в употреблении);
- Киевская обл. – 673 ед. (68% бывшие в употреблении);
- Днепропетровская обл. – 584 ед. (68% бывшие в употреблении);
- Одесская обл. – 400 ед (69% бывшие в употреблении).
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, кроме Днепропетровщины, стал BYD Song Plus. Жители Днепропетровщины чаще выбирали Honda eNS1.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
- Tesla Model Y – в г. Киеве и области, на Львовщине и Днепропетровщине;
- Nissan Leaf – в Одесской обл.