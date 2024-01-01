Де подивитися на фото, якщо порушив ПДР

Чому важливо переглянути фото порушення?

Перегляд фото порушення допоможе:

Переконатися у наявності штрафу : Побачивши порушення на власні очі, можна оцінити ситуацію та зрозуміти, чи дійсно було вчинено порушення.

: Побачивши порушення на власні очі, можна оцінити ситуацію та зрозуміти, чи дійсно було вчинено порушення. Оскаржити штраф, якщо є таке бажання: Якщо ви впевнені, що не порушували правила, за кермом була інша особа, або розумієте чому накладений штраф незаконний, наявність фото або відео може стати основою для оскарження.

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Де подивитися фото порушення ПДР?

Офіційний сайт "Кабінет водія". Це один з найпростіших та зручних способів перевірити порушення. Для цього: Перейдіть на сайт https://e-driver.mvs.gov.ua. Увійдіть до системи за допомогою BankID або електронного підпису. Введіть номер транспортного засобу та інші необхідні дані для пошуку. У разі наявності штрафів, вам буде доступна інформація про них, а також фото або відео порушення.

Штрафи UA. Це зручний мобільний додаток, через який можна швидко перевірити штрафи, дізнатися деталі порушення і переглянути відповідні фото. Він також вимагає реєстрації, але насправді там усе просто та зрозуміло.

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Telegram-бот “Штрафи ПДР”. Найзручніший спосіб: додати свій транспортний засіб у Telegram-бот. Після цього бот видає інформацію по усім несплаченим штрафам і дає посилання на сайт mvs.gov.ua на якому можна подивитись фото та відео порушення. Якщо камера фіксує нове порушення – бот надсилає повідомлення.

Дія. Через мобільний додаток "Дія" ви також можете дізнатися про штрафи за порушення ПДР, а в деяких випадках переглянути фотографії з камер фіксації.

Офіційний сайт МВС України На сайті Міністерства внутрішніх справ України ви також можете перевірити інформацію про штрафи, скориставшись відповідним розділом.

Що робити, якщо фото відсутнє?

Якщо на сайті немає фото або відео порушення, але ви отримали повідомлення про штраф, рекомендується звернутися до Національної поліції або в сервісний центр МВС для уточнення. Іноді технічні проблеми можуть призвести до того, що дані не відображаються коректно.

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Як оскаржити штраф?

Якщо після перегляду фото або відео ви впевнені, що не порушували правила, порушення скоїла інша особа або є бажання довести що штраф накладено незаконно, ви маєте право оскаржити його. Для цього:

Напишіть заяву на оскарження до територіального підрозділу поліції.

Додайте всі необхідні докази, включаючи фото- чи відеоматеріали, якщо такі є.

У разі відмови, можна подати позов до суду.

Висновок

Сучасні технології дозволяють легко перевірити наявність штрафів з камер за допомогою онлайн-сервісів або мобільних додатків. Переглянути фото чи відео з камер автофіксації можна на офіційних ресурсах. Це зручно, швидко та допоможе вам захистити свої права, якщо штраф був накладений неправомірно і є бажання відстояти свої права.