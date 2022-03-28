На онлайн-карті OPIR вказані діючі АЗС, СТО, волонтерські центри та інші важливі пункти сервісу.

Дізнатись, чи працює заправка або станція обслуговування автомобіля, можна з онлайн-сервісу OPIR, який постійно оновлює актуальність даних.

Щоб дізнатись наявність працюючих АЗС чи СТО, потрібно відкрити онлайн-мапу та скористатись фільтрами. Окрім цих закладів, тут позначені й інші, необхідні у воєнний час сервіси – укриття, аптеки, волонтерські центри, супермаркети тощо.

Також корисно як власноруч зробити техобслуговування свого автомобіля

Сервіс OPIR отримує інформацію напряму від операторів послуг та інших офіційних органів, бізнесу та волонтерів. Інформація публікується одразу після модерації.

Водночас на карті немає інформації, яка може бути корисною для ворога. Тому на мапі немає нічого, що прямо чи опосередковано стосується армії чи бойових дій.