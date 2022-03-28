На онлайн-карте OPIR указаны действующие АЗС, СТО, волонтёрские центры и другие важные пункты сервиса.

Узнайте, работает ли заправка или станция обслуживания автомобиля, можно с онлайн-сервиса OPIR, постоянно обновляющего актуальность данных.

Чтобы узнать наличие работающих АЗС или СТО, необходимо открыть онлайн-карту и воспользоваться фильтрами. Кроме этих заведений здесь отмечены и другие, необходимые в военное время сервисы – укрытия, аптеки, волонтерские центры, супермаркеты и т.д.

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Сервис OPIR получает информацию напрямую от операторов услуг и других официальных органов, бизнеса и волонтеров. Информация публикуется сразу после модерации.

В то же время на карте нет информации, которая может быть полезна врагу. Поэтому на карте нет ничего, что прямо или косвенно касается армии или боевых действий.