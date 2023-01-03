Уктрансбезпека оприлюднила дороги, на яких здійснюється автоматичне вимірювання маси вантажних автомобілів.
Нині працюють 38 WIM-майданчиків, які автоматично вимірюють масу вантажівки, що проїжджає під ним. Вони розміщені на таких автошляхах:
- М-19, М-07 (Волинська обл.)
- М-21, М-30 (Вінницька обл.)
- М-30 (Дніпропетровська обл.)
- М-06, М-21 (Житомирська обл.)
- М-25 (Закарпатська обл.)
- Н-08 (Запорізька обл.)
- Н-10 (Івано-Франківська обл.)
- М-30, Н-23 (Кіровоградська обл.)
- М-06, М-03, М-05, М-07 (Київська обл.)
- Н-09, Н-13 (Львівська обл.)
- М-03, М-22, Н-31, Р-60 (Полтавська обл.)
- Н-25 (Рівненська обл.)
- М-19, М-30, Н-18 (Тернопільська обл.)
- Н-03, М-30, Н-25 (Хмельницька обл.)
- Н-01 (Черкаська обл.)
- Н-10 (Чернівецька обл.)
Також цікаво штраф за перевантаження знову виявився незаконним
За перевантаження Укратрансбезпека з 26 грудня – 01 січня виписала 240 постанов на загальну суму 3 680 500 грн. Найбільше порушників зафіксовано в таких областях: Закарпатська, Київська, Дніпропетровська та Вінницька.