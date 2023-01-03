Уктрансбезпека оприлюднила дороги, на яких здійснюється автоматичне вимірювання маси вантажних автомобілів.

Нині працюють 38 WIM-майданчиків, які автоматично вимірюють масу вантажівки, що проїжджає під ним. Вони розміщені на таких автошляхах:

М-19, М-07 (Волинська обл.)

М-21, М-30 (Вінницька обл.)

М-30 (Дніпропетровська обл.)

М-06, М-21 (Житомирська обл.)

М-25 (Закарпатська обл.)

Н-08 (Запорізька обл.)

Н-10 (Івано-Франківська обл.)

М-30, Н-23 (Кіровоградська обл.)

М-06, М-03, М-05, М-07 (Київська обл.)

Н-09, Н-13 (Львівська обл.)

М-03, М-22, Н-31, Р-60 (Полтавська обл.)

Н-25 (Рівненська обл.)

М-19, М-30, Н-18 (Тернопільська обл.)

Н-03, М-30, Н-25 (Хмельницька обл.)

Н-01 (Черкаська обл.)

Н-10 (Чернівецька обл.)

Також цікаво штраф за перевантаження знову виявився незаконним

За перевантаження Укратрансбезпека з 26 грудня – 01 січня виписала 240 постанов на загальну суму 3 680 500 грн. Найбільше порушників зафіксовано в таких областях: Закарпатська, Київська, Дніпропетровська та Вінницька.