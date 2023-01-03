Уктрансбезопасность обнародовала дороги, на которых производится автоматическое измерение массы грузовых автомобилей.

В настоящее время работают 38 WIM-площадок, которые автоматически измеряют массу проезжающего под ним грузовика. Они размещены на следующих автодорогах:

М-19, М-07 (Волынская обл.)

М-21, М-30 (Винницкая обл.)

М-30 (Днепропетровская обл.)

М-06, М-21 (Житомирская обл.)

М-25 (Закарпатская обл.)

Н-08 (Запорожская обл.)

Н-10 (Ивано-Франковская обл.)

М-30, Н-23 (Кировоградская обл.)

М-06, М-03, М-05, М-07 (Киевская обл.)

Н-09, Н-13 (Львовская обл.)

М-03, М-22, Н-31, Р-60 (Полтавская обл.)

Н-25 (Ровенская обл.)

М-19, М-30, Н-18 (Тернопольская обл.)

Н-03, М-30, Н-25 (Хмельницкая обл.)

Н-01 (Черкасская обл.)

Н-10 (Черновицкая обл.)

Также интересно штраф за перегрузку снова оказался незаконным

За перегрузку Укртрансбезопасность с 26 декабря по 01 января выписала 240 постановлений на общую сумму 3 680 500 грн. Больше всего нарушителей зафиксировано в таких областях: Закарпатская, Киевская, Днепропетровская и Винницкая.