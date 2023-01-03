Уктрансбезопасность обнародовала дороги, на которых производится автоматическое измерение массы грузовых автомобилей.
В настоящее время работают 38 WIM-площадок, которые автоматически измеряют массу проезжающего под ним грузовика. Они размещены на следующих автодорогах:
- М-19, М-07 (Волынская обл.)
- М-21, М-30 (Винницкая обл.)
- М-30 (Днепропетровская обл.)
- М-06, М-21 (Житомирская обл.)
- М-25 (Закарпатская обл.)
- Н-08 (Запорожская обл.)
- Н-10 (Ивано-Франковская обл.)
- М-30, Н-23 (Кировоградская обл.)
- М-06, М-03, М-05, М-07 (Киевская обл.)
- Н-09, Н-13 (Львовская обл.)
- М-03, М-22, Н-31, Р-60 (Полтавская обл.)
- Н-25 (Ровенская обл.)
- М-19, М-30, Н-18 (Тернопольская обл.)
- Н-03, М-30, Н-25 (Хмельницкая обл.)
- Н-01 (Черкасская обл.)
- Н-10 (Черновицкая обл.)
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За перегрузку Укртрансбезопасность с 26 декабря по 01 января выписала 240 постановлений на общую сумму 3 680 500 грн. Больше всего нарушителей зафиксировано в таких областях: Закарпатская, Киевская, Днепропетровская и Винницкая.