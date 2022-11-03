Укртрансбезпека програла в суді чергову справу з автоматичного зважування.

Раніше ми писали, що законом встановлена конкретна форма постанови про накладення адміністративних штрафів за перевищення вагових норм по автоматичній фіксації. Однак Укртрансбезпека не дотримується цих вимог закону та виносить постанови з порушенням закону.

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Вимоги до постанови чітко визначено в додатку №1 до Інструкції, затвердженої Наказом Мініфраструктури від 27.09.2021 №512. Однак фактично Укртрансбезпека виносить постанови з порушенням передбаченого законом порядку. Зокрема не вказує у цих постановах базові показники щодо фактичної маси автомобіля, нормативного параметра та інших обов’язкових відомостей.

Такі протиправні дії позбавляють перевізників можливості перевірити достовірність зроблених Укртрансбезпекою обчислень штрафних санкцій. Оскільки від правильності таких розрахунків залежить розмір штрафу.

Суди скасовують протиправні постанови Укртрансбезпеки. Однак остання, замість того, щоб виправити ці недоліки, продовжує виписувати штрафи з порушенням закону.

У одній з таких ситуацій відносно перевізника винесли 4 постанови за перевищення вагових норм на загальну суму штрафу 51 000 грн. В усіх постановах було зазначено лише розмір перевищення і відсоток перевищення.

З цих постанов не було зрозуміло, яка була фактична вага транспортного засобу, і яка вагова норма була взята до обчислення. Не було вказано відомостей про кількість осей на транспортному засобі та про нормативні вагові параметри на кожну вісь на відповідній ділянці дороги.

Не було зрозуміло, на якій підставі зроблено висновок, що осі є здвоєними чи строєними, оскільки постанови навіть не містили жодних відомостей про вимірювання відстаней між осями. Тобто постанови не містили базових відомостей, вказання яких відповідно до закону є обов’язковим.

Дослідивши спірні постанови, Шостий апеляційний адміністративний суд зробив висновок про неналежне оформлення постанов, яке полягає у відсутності обов’язкових числових показників. Зокрема, таких як фактична вага транспортного засобу та нормативні параметри, які враховувалися при розрахунку.

За результатами розгляду справи апеляційний суд визнав постанови Укртрансбезпеки про накладення штрафів по автоматичному зважуванню незаконними та скасував їх (Постанова суду від 31.10.2022 у справі №372/4713/21).

Як наслідок діяльність Укртрансбезпеки у цьому випадку призвела до того, що окрім недоотримання цих коштів до бюджету, держава витратила ще й кошти на оплату послуг приватних адвокатів, які представляли інтереси Укртрансбезпеки в суді.