Укртрансбезопасность проиграла в суде очередное дело по автоматическому взвешиванию.

Ранее мы писали, что законом установлена конкретная форма постановления о наложении административных штрафов за превышение весовых норм по автоматической фиксации. Однако Укртрансбезопасность не соблюдает эти требования закона и выносит постановления с нарушением закона.

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Требования к постановлению четко определены в приложении №1 к Инструкции, утвержденной приказом Минифраструктуры от 27.09.2021 года №512. Однако фактически Укртрансбезопасность выносит постановления с нарушением предусмотренного законом порядка. В частности, не указывает в этих постановлениях базовые показатели относительно фактической массы автомобиля, нормативного параметра и других обязательных сведений.

Такие противоправные действия лишают перевозчиков возможности проверить достоверность сделанных Укртрансбезопасностью вычислений штрафных санкций. Так как от правильности таких расчетов зависит размер штрафа.

Суды отменяют противоправные постановления Укртрансбезопасности. Однако последняя, вместо того чтобы исправить эти недостатки, продолжает выписывать штрафы с нарушением закона.

В одной из таких ситуаций в отношении перевозчика было вынесено 4 постановления за превышение весовых норм на общую сумму штрафа 51 000 грн. Во всех постановлениях были указаны только размер превышения и процент превышения.

Из этих постановлений не было понятно, каков был фактический вес транспортного средства и какая весовая норма взята к вычислению. Не указаны сведения о количестве осей на транспортном средстве и о нормативных весовых параметрах на каждую ось на соответствующем участке дороги.

Не было понятно, на каком основании сделан вывод, что оси сдвоенные или строенные, поскольку постановления даже не содержали никаких сведений об измерении расстояний между осями. То есть постановления не содержали базовых сведений, указание которых в соответствии с законом обязательно.

Исследовав спорные постановления, Шестой апелляционный административный суд вынес заключение о ненадлежащем оформлении постановлений, которое заключается в отсутствии обязательных числовых показателей. В частности таких, как фактический вес транспортного средства и нормативные параметры, учитываемые при расчете.

По результатам рассмотрения дела апелляционный суд признал постановления Укртрансбезопасности о наложении штрафов по автоматическому взвешиванию незаконными и отменил их (Постановление суда от 31.10.2022 года по делу №372/4713/21).

Как следствие, деятельность Укртрансбезопасности в этом случае привела к тому, что, кроме недополучения этих средств в бюджет, государство потратило еще и средства на оплату услуг частных адвокатов, представлявших интересы Укртрансбезопасности в суде.