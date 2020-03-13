Оскільки паркінги в центрі столиці – недешеве задоволення, водії зазвичай кидають машину на заборонених місцях. Однак яке з них “обійдеться” дешевше?

Часто трапляється, що зупинитись в центральній частині столиці й справді нема де – усі паркомісця зайняті, двори закриті шлагбаумами. Тоді автовласники кидають свої автівки там, де бачать. Інспектори з паркування, які працюють в столиці, мають таке ж право накласти штраф на власника авто, як і поліцейські. І вони цим правом користуються. Таким чином, порушники обирають, де стояти “дешевше” з точки зору штрафу.

Ось рейтинг заборонених місць для стоянки за вартістю штрафу:

100 - 200 грн. Штраф за несплату паркувального збору – у 20-кратному розмірі від тарифу на стоянку в цьому районі. Оскільки вартість паркування у Києві в залежності від району коливається від 5 до 10 грн за годину, то й штраф, відповідно – від 100 до 200 грн. Евакуювати авто за несплату паркування не можуть.

Наявність платних парковок можна перевірити за посиланням

255 грн. - розміщення автомобіля в зоні дії знаків 3.34 та 3.35 “Стоянка заборонена” та “Зупинка і стоянка заборонена”. Евакуація автомобіля у випадку стоянки під цим знаком не передбачена законом, тож окрім штрафу автомобілю нічого не загрожує.

510 – 2100 грн. - розміщення автомобіля, що створює перешкоди дорожнього руху або загрозу безпеці руху. Окрім штрафу у 510 грн (ч. 3 статті 122 КУПАП), машину можуть забрати на штрафмайданчик. Тоді за його “визволення” потрібно буде заплатити не менше двох тисяч гривень.

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Евакуація можлива в таких випадках:

зупинка ближче 30 метрів від посадкових майданчиків громадського транспорту або від дорожнього знаку такої зупинки з обох боків;

зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків;

зупинка ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від них з обох боків;

стоянка у місцях, де створюється перешкода для руху пішоходів

зупинка на смузі громадського транспорту.

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