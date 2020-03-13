Поскольку паркинги в центре столицы – недешевое удовольствие, водители обычно бросают машину в запрещенных местах. Однако какое из них "обойдется" дешевле?

Часто случается, что остановиться в центральной части столицы действительно негде – все паркоместа заняты, дворы закрыты шлагбаумами. Тогда автовладельцы бросают свои машины там, где видят. У инспекторов по парковке, которые работают в столице, такое же право наложить штраф на владельца авто, как и у полицейских. И они этим правом пользуются. Таким образом, нарушители выбирают, где стоять "дешевле" с точки зрения штрафа.

Вот рейтинг запрещенных мест для стоянки по стоимости штрафа:



100 – 200 грн. Штраф за неуплату парковочного сбора – в 20-кратном размере от тарифа на стоянку в этом районе. Поскольку стоимость парковки в Киеве в зависимости от района колеблется от 5 до 10 грн в час, то и штраф, соответственно – от 100 до 200 грн. Эвакуировать авто за неуплату парковки не могут.

Наличие платных парковок можно проверить по ссылке

255 грн. – размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 "Стоянка запрещена" и "Остановка и стоянка запрещена". Эвакуация автомобиля в случае стоянки под этим знаком не предусмотрена законом, поэтому кроме штрафа автомобилю ничего не угрожает.

510 – 2100 грн. – размещение автомобиля, что создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения. Кроме штрафа в 510 грн (ч. 3 статьи 122 КУоАП), машину могут забрать на штрафплощадку. Тогда за ее "освобождение" нужно будет заплатить не меньше двух тысяч гривен.

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Эвакуация возможна в следующих случаях:

остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

стоянка в местах, где создается препятствие для движения пешеходов

остановка на полосе общественного транспорта.

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