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Де в Києві стоять патрульні з приладом TruCam: список адрес

Інспектори слідкують за дотриманням швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam.
Де в Києві поліція полює з TruCam: список адрес - Auto24
Євген Гудущан
logo19 лютого, 18:45
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У населених пунктах максимально допустима швидкість транспортних засобів становить 50 км/год, навіть на дорогах які мають три та більше смуг руху в одну напрямку, що відокремлені відбійником.

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За межами населених пунктів — 90 км/год. На автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 110 км/год, а на автомагістралях — 130 км/год.

У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

  • проспект Миколи Бажана;
  • проспект Берестейський;
  • Набережне шосе;
  • проспект Броварський;
  • проспект Академіка Палладіна;
  • Столичне шосе;
  • Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
  • вулиця Академіка Заболотного;
  • вулиця Борщагівська;
  • проспект Соборності;
  • Новоірпінська траса;
  • Гостомельське шосе;
  • бульвар Лесі Українки.

Перевищення швидкості на понад 20 км/год карається штрафом у 340 грн. Якщо перевищення більше ніж на 50 км/год, сума зростає до 1700 грн.

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