Де в Києві стоять патрульні з приладом TruCam: список адрес

У населених пунктах максимально допустима швидкість транспортних засобів становить 50 км/год, навіть на дорогах які мають три та більше смуг руху в одну напрямку, що відокремлені відбійником.

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За межами населених пунктів — 90 км/год. На автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 110 км/год, а на автомагістралях — 130 км/год.

У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

проспект Миколи Бажана;

проспект Берестейський;

Набережне шосе;

проспект Броварський;

проспект Академіка Палладіна;

Столичне шосе;

Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);

вулиця Академіка Заболотного;

вулиця Борщагівська;

проспект Соборності;

Новоірпінська траса;

Гостомельське шосе;

бульвар Лесі Українки.

Перевищення швидкості на понад 20 км/год карається штрафом у 340 грн. Якщо перевищення більше ніж на 50 км/год, сума зростає до 1700 грн.