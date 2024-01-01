Де в Києві стоять патрульні з приладом TruCam: список адрес

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У населених пунктах максимально допустима швидкість транспортних засобів становить 50 км/год, навіть на дорогах які мають три та більше смуг руху в одну напрямку, що відокремлені відбійником.
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За межами населених пунктів — 90 км/год. На автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 110 км/год, а на автомагістралях — 130 км/год.
У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:
- проспект Миколи Бажана;
- проспект Берестейський;
- Набережне шосе;
- проспект Броварський;
- проспект Академіка Палладіна;
- Столичне шосе;
- Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
- вулиця Академіка Заболотного;
- вулиця Борщагівська;
- проспект Соборності;
- Новоірпінська траса;
- Гостомельське шосе;
- бульвар Лесі Українки.
Перевищення швидкості на понад 20 км/год карається штрафом у 340 грн. Якщо перевищення більше ніж на 50 км/год, сума зростає до 1700 грн.