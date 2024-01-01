Где в Киеве стоят патрульные с прибором TruCam: список адресов

В населенных пунктах максимально допустимая скорость транспортных средств составляет 50 км/ч, даже на дорогах, которые имеют три и более полос движения в одну сторону, что отделены отбойником.

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За пределами населенных пунктов - 90 км/ч. На автомобильных дорогах с отдельными проезжими частями, отделенные друг от друга разделительной полосой - 110 км/ч, а на автомагистралях - 130 км/ч.

В городе Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:

проспект Николая Бажана;

проспект Берестейский;

Набережное шоссе;

проспект Броварской;

проспект Академика Палладина;

Столичное шоссе;

Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);

улица Академика Заболотного;

улица Борщаговская;

проспект Соборности;

Новоирпенская трасса;

Гостомельское шоссе;

бульвар Леси Украинки.

Превышение скорости более чем на 20 км/ч наказывается штрафом в 340 грн. Если превышение более чем на 50 км/ч, сумма возрастает до 1700 грн.