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Где в Киеве стоят патрульные с прибором TruCam: список адресов

Инспекторы следят за соблюдением скоростного режима с помощью прибора TruCam.
Где в Киеве полиция охотится с TruCam: список адресов - Auto24
Евгений Гудущан
logo19 февраля, 18:45
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В населенных пунктах максимально допустимая скорость транспортных средств составляет 50 км/ч, даже на дорогах, которые имеют три и более полос движения в одну сторону, что отделены отбойником.

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За пределами населенных пунктов - 90 км/ч. На автомобильных дорогах с отдельными проезжими частями, отделенные друг от друга разделительной полосой - 110 км/ч, а на автомагистралях - 130 км/ч.

В городе Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:

  • проспект Николая Бажана;
  • проспект Берестейский;
  • Набережное шоссе;
  • проспект Броварской;
  • проспект Академика Палладина;
  • Столичное шоссе;
  • Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
  • улица Академика Заболотного;
  • улица Борщаговская;
  • проспект Соборности;
  • Новоирпенская трасса;
  • Гостомельское шоссе;
  • бульвар Леси Украинки.

Превышение скорости более чем на 20 км/ч наказывается штрафом в 340 грн. Если превышение более чем на 50 км/ч, сумма возрастает до 1700 грн.

#Автособытие #Новости