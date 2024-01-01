Где в Киеве стоят патрульные с прибором TruCam: список адресов

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В населенных пунктах максимально допустимая скорость транспортных средств составляет 50 км/ч, даже на дорогах, которые имеют три и более полос движения в одну сторону, что отделены отбойником.
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За пределами населенных пунктов - 90 км/ч. На автомобильных дорогах с отдельными проезжими частями, отделенные друг от друга разделительной полосой - 110 км/ч, а на автомагистралях - 130 км/ч.
В городе Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:
- проспект Николая Бажана;
- проспект Берестейский;
- Набережное шоссе;
- проспект Броварской;
- проспект Академика Палладина;
- Столичное шоссе;
- Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
- улица Академика Заболотного;
- улица Борщаговская;
- проспект Соборности;
- Новоирпенская трасса;
- Гостомельское шоссе;
- бульвар Леси Украинки.
Превышение скорости более чем на 20 км/ч наказывается штрафом в 340 грн. Если превышение более чем на 50 км/ч, сумма возрастает до 1700 грн.