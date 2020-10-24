День автомобіліста, який випадає на останню неділю жовтня, випадає в 2020 році на 25 жовтня. Де можна його відсвяткувати?

Хоча День автомобіліста та дорожника – професійне свято працівників цих галузей, але святкують його всі ті, про кого кажуть "бензин у крові". Тож цього дня небайдужі до автомобілів люди збираються разом та обговорюють автомобільні справи. Цьогоріч через поширення вірусу COVID-19 та місцеві вибори гучних святкувань не буде, однак ентузіасти все одно зберуться.

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Наприклад, у Києві на Софійську площу з'їдуться власники ретро- та ексклюзивних автомобілів. З 11 години ранку сюди привезуть кілька десятків цікавих автомобілів. Власники розкажуть історію ексклюзивних машин, на деяких можна буде покататись. Захід проводить оргкомітет найбільшого технічного фестивалю Oldcarland та клуб технічної класики Oldcarservice. Однак запрошуються усі бажаючі, хто хоче показати своє ексклюзивне авто.

Подія проходитиме на відкритому повітрі, однак засоби безпеки обов'якові.

В тих містах, де є автомобільні музеї, можна відзначити свято у них.