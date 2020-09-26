Зібрань раритетної техніки в Україні чимало, але виставляти її для загального огляду готові лічені колекціонери. Саме завдяки їм у країні є кілька автомобільних музеїв, які бодай раз варто відвідати кожному громадянинові.

У нашому огляді ми розповімо лише про більш-менш великі експозиції у великих містах, де завжди чекають відвідувачів. Цього разу за кадром залишимо можливо не менш цікаві, але не такі значні за обсягом приватні зібрання та постійно діючі виставки у глибинці.

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“Фаэтон”, (Запоріжжя)

Найбільший технічний музей в Україні, де у шести (!) залах експонуються сотні автомобілів, мотоциклів, мопедів, велосипедів тощо. Дві зали зайнято армійською технікою, окрема – радянському періоду, ще одна присвячена легкій та важкій зброї, нарешті, цілу залу займає побутова техніка минулих років. Другий поверх наполовину зайнятий мототехнікою усіх мислимих і немислимих марок і моделей. Абсолютна більшість експонатів перебувають на ходу, при чому відновленням займаються у власних реставраційних цехах.

Але справа не лише у кількості експонатів, тут виставлено чимало дійсно унікальних автомобілів. Експозиція час від часу оновлюється як за рахунок власних запасників, так і завдяки залученню експонатів з інших приватних колекцій, в тому числі з інших міст.

Працює великий сувенірний магазин та кав’ярня, можна замовити екскурсію. Час работи: 9:00 - 17:00 щодня, ціна квитків — 80 грн. дорослий та 50 грн. дитячий. Запоріжжя, вул. Виборзька, 8.

“Машини часу”, (Дніпро)

Дуже душевний музей з особливою харизмою. Представлено техніку різних епох, а щодо атрибутів побуту – здебільшого повоєнний період України. Адміністрація постійно дбає про оновлення колекції, але головна фішка “Машин часу” – в активностях, що одна за одною проводяться тут: майстер-класи з ремесел і виробничих професій, тематичні виставки, прив’язані до дат та історичних подій.

Просто у центрі головної зали працює просторе кафе, яке повністю витримано у стилі 1960-70 рр., при тому що страви самі по собі гідні уваги.

Час работи: 10:00 - 18:00 пн. – пт., 10:00 - 19:00 сб. – нед., ціна квитків — 80 грн. дорослий, 40 грн. дитячий (з 6 років), 50 грн. студентський. Дніпро, вул. Мандриківська, 44.

“Музей техніки Богуслаєва”, (Запоріжжя)

Якщо чесно, це музей не суто автомобільний, а взагалі технічний. Але якщо ви потрапите до Запоріжжя у “Фаетон”, гріх не скористатися нагодою і не відвідати ще й музей “Мотор-Січі” (так теж іноді називають Музей Богуслаєва).

Крім автомобілів, тут представлено широку колекцію мотоциклів. Окремо – важке озброєння, літаки і добірка авіаційних двигунів, які, без перебільшення, є вершиною технологій і одним з найвеличніших досягнень української промисловості.

Час работи: 10:00 - 16:00 щодня., ціна квитків — 10 грн. дорослий, 5 грн. дитячий. Запоріжжя, вул. Феликса Мовчановского (Копенкина) 27а.

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“Ретро-гараж” (Львів)

Для справжнього технаря тут святе вже саме місце розташування – приміщення трамвайного депо часів австрійської влади у Львові. Кажуть, це найстаріше промислове приміщення в Європі.

Експозиція багатопланова, але перш за все приваблює колекція американських повнорозмірних дредноутів Luxury-класу і добірка велосипедів, в тому числі львівського виробництва. А ще ці цікавий приклад поєднання зусиль держави і приватних осіб – шанувальників ретро. “Ретро-гараж” частково складається з експозиції Львівського історичного музею і частково – з приватних зібрань.

Час работи: 10:00 - 17:00 крім середи., ціна квитків — 50 грн. дорослий, 20 грн. – дитячий (з 6 років), студентський та пільговий. М. Львів, вул. Вітовського, 57а.



Межигір’я (Київ)

Приватна колекція екс-президента України являє собою добротну добірку вітчизняної техніки, в тому числі – кілька рідких машин періоду війни. Широко представлена лінійка урядових лімузинів радянського періоду.

Є також кілька цікавих мотоциклів. Відвідування президентського гаража можна поєднати з прогулянкою розкішним парком та спілкуванням із тваринами у зоопарку.

Час роботи: 08:00 - 21:00 крім неділі, ціна квитків в парк у будні — 120 грн. дорослий, плюс 50 грн. в музей ретроавтомобілів. Село Нові Петрівці, вул. І. Франка, парк Межигір’я.

Насамкінець зазначимо, що наш список автомобільних музеїв України незабаром стане неповним. Адже нам відомо, що найближчим часом планується відкриття великого автомобільного музею у Києві (Святошинський район). Також оголошено, що наступного року на повну потужність запрацює ще один автомузей у Запоріжжі, це буде велика експозиція спеціального транспорту. Тож до даної теми ми ще повернемося.

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