Собраний раритетной техники в Украине много, но выставлять ее для всеобщего обозрения готовы считанные коллекционеры. Именно благодаря им в стране есть несколько автомобильных музеев, которые хотя бы раз стоит посетить каждому гражданину.

В нашем обзоре мы расскажем лишь о более или менее крупных экспозициях в больших городах, где всегда ждут посетителей. На этот раз за кадром оставим возможно не менее интересные, но не такие значительные по объему частные собрания и постоянно действующие выставки в глубинке.

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"Фаэтон", (Запорожье)

Крупнейший технический музей в Украине, где в шести (!) залах экспонируются сотни автомобилей, мотоциклов, мопедов, велосипедов и т.д. Два зала заняты армейской техникой, отдельный – советский период, еще один посвящен легкому и тяжелому оружию, наконец, целый зал занимает бытовая техника прошлых лет. Второй этаж наполовину занят мототехникой всех мыслимых и немыслимых марок и моделей. Абсолютное большинство экспонатов находятся на ходу, причем восстановлением занимаются в собственных реставрационных цехах.

Но дело не только в количестве экспонатов, здесь выставлено много действительно уникальных автомобилей. Экспозиция время от времени обновляется как за счет собственных запасников, так и благодаря привлечению экспонатов из других частных коллекций, в том числе из других городов.

Работает большой сувенирный магазин и кафе, можно заказать экскурсию. Время работы: 9:00 – 17:00 ежедневно, цена билетов – 80 грн. взрослый и 50 грн. детский. Запорожье, ул. Выборгская, 8.

“Машины времени”, (г. Днепр)

Очень душевный музей с особой харизмой. Представлена техника разных эпох, а относительно атрибутов быта – в основном послевоенный период Украины. Администрация постоянно заботится об обновлении коллекции, но главная фишка "Машин времени" – в активностях, которые одна за другой проводятся здесь: мастер-классы по ремеслам и производственным профессиям, тематические выставки, привязанные к датам и историческим событиям.

Прямо в центре главного зала работает просторное кафе, полностью выдержанное в стиле 1960-70 гг., при том что блюда сами по себе достойны внимания.

Время работы: 10:00 – 18:00 пн. – пт., 10:00 – 19:00 сб. – вс., цена билетов – 80 грн. взрослый, 40 грн. детский (с 6 лет), 50 грн. студенческий. Днепр, ул. Мандрыковская, 44.

"Музей техники Богуслаева", (Запорожье)

Если честно, это музей не сугубо автомобильный, а вообще технический. Но если вы попадете в Запорожье в "Фаэтон", грех не воспользоваться случаем и не посетить еще и музей "Мотор-Сичи" (так тоже иногда называют музей Богуслаева).

Кроме автомобилей, здесь представлена широкая коллекция мотоциклов. Отдельно – тяжелое вооружение, самолеты и подборка авиационных двигателей, которые, без преувеличения, являются вершиной технологий и одним из величайших достижений украинской промышленности.

Время работы: 10:00 – 16:00 ежедневно., цена билетов – 10 грн. взрослый, 5 грн. детский. Запорожье, ул. Феликса Мовчановского (Копенкина) 27а.

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"Ретро-гараж" (Львов)

Для настоящего технаря здесь святое уже само место положения – помещение трамвайного депо времен австрийской власти во Львове. (Говорят, это самое старое промышленное помещение в Европе.)

Экспозиция многоплановая, но прежде всего привлекает коллекция американских полноразмерных дредноутов Luxury-класса и подборка велосипедов, в том числе львовского производства. А еще это интересный пример объединения усилий государства и частных лиц – поклонников ретро. "Ретро-гараж" частично состоит из экспозиции Львовского исторического музея и частично – из частных собраний.

Время работы: 10:00 – 17:00 кроме среды, цена билетов – 50 грн. взрослый, 20 грн. – детский (с 6 лет), студенческий и льготный. Г. Львов, ул. Витовского, 57а.

Межигорье (Киев)

Частная коллекция экс-президента Украины представляет собой добротную подборку отечественной техники, в том числе – несколько редких машин периода войны. Широко представлена линейка правительственных лимузинов советского периода.

Есть также несколько интересных мотоциклов. Посещение президентского гаража можно совместить с прогулкой по роскошному парку и общением с животными в зоопарке.

Время работы: 08:00 – 21:00 кроме воскресенья, цена билетов в парк в будни – 120 грн. взрослый, плюс 50 грн. в музей ретроавтомобилей. С. Новые Петровцы, ул. И. Франко, парк Межигорье.

В заключение отметим, что данный список автомобильных музеев Украины вскоре станет неполным. Поскольку нам известно, что в ближайшее время планируется открытие большого автомобильного музея в Киеве (Святошинский район). Также объявлено, что в следующем году на полную мощность заработает еще один автомузей в Запорожье, это будет большая экспозиция специального транспорта. Поэтому к данной теме мы еще вернемся.

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