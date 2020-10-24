День автомобилиста, который приходится на последнее воскресенье октября, выпадает в 2020 году на 25 октября. Где можно его отпраздновать?

Хотя День автомобилиста и дорожника – профессиональный праздник работников этих отраслей, но празднуют его все те, о ком говорят "бензин в крови". Поэтому в этот день неравнодушные к автомобилям люди собираются вместе и обсуждают автомобильные дела. В этом году из-за распространения вируса COVID-19 и местных выборов громких празднований не будет, однако энтузиасты все равно соберутся.

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Например, в Киеве на Софийскую площадь съедутся владельцы ретро- и эксклюзивных автомобилей. С 11 часов утра сюда привезут несколько десятков интересных автомобилей. Владельцы расскажут историю эксклюзивных машин, на некоторых можно будет покататься. Мероприятие проводит оргкомитет крупнейшего технического фестиваля Oldcarland и клуб технической классики Oldcarservice. Однако приглашаются все желающие, кто хочет показать свое эксклюзивное авто.

Событие будет проходить на открытом воздухе, однако средства безопасности обязательны.

В тех городах, где есть автомобильные музеи, можно отметить праздник в них.