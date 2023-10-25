Отримати українське пластикове посвідчення водія можна у чотирьох польських містах.

Тепер в Польщі можливо відновити втрачене або викрадене посвідчення водія:

Варшава - Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2-й поверх)

Вроцлав - Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх)

Краків - Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С)

Гданськ - Алея Грюнвальдська, 415

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Для відновлення водійського варто звернутись до ДП «Документ» у Польщі, попередньо записавшись через електронну чергу на сайті або в порядку «живої» черги.

Необхідні документи: