Отримати українське пластикове посвідчення водія можна у чотирьох польських містах.

Тепер в Польщі можливо відновити втрачене або викрадене посвідчення водія:

  • Варшава - Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2-й поверх)
  • Вроцлав - Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх)
  • Краків - Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С)
  • Гданськ - Алея Грюнвальдська, 415

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Для відновлення водійського варто звернутись до ДП «Документ» у Польщі, попередньо записавшись через електронну чергу на сайті або в порядку «живої» черги.

Необхідні документи:

  • паспорт
  • ідентифікаційний номер
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних.