Отримати українське пластикове посвідчення водія можна у чотирьох польських містах.
Тепер в Польщі можливо відновити втрачене або викрадене посвідчення водія:
- Варшава - Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2-й поверх)
- Вроцлав - Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх)
- Краків - Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С)
- Гданськ - Алея Грюнвальдська, 415
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Для відновлення водійського варто звернутись до ДП «Документ» у Польщі, попередньо записавшись через електронну чергу на сайті або в порядку «живої» черги.
Необхідні документи:
- паспорт
- ідентифікаційний номер
- документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних.