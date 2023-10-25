Получить украинское "пластиковое водительское удостоверение можно в Польше в четырех городах.

Теперь в Польше можно восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение:

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Варшава – Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City 2-й этаж)

Вроцлав - Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж)

Краков - Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С)

Гданьск - Аллея Грюнвальдская, 415

Для восстановления водительского следует обратиться в ГП «Документ» в Польше, предварительно записавшись через электронную очередь на сайте или в порядке «живой» очереди.

Необходимые документы: