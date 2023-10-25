Получить украинское "пластиковое водительское удостоверение можно в Польше в четырех городах.
Теперь в Польше можно восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение:
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- Варшава – Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City 2-й этаж)
- Вроцлав - Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж)
- Краков - Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С)
- Гданьск - Аллея Грюнвальдская, 415
Для восстановления водительского следует обратиться в ГП «Документ» в Польше, предварительно записавшись через электронную очередь на сайте или в порядке «живой» очереди.
Необходимые документы:
- паспорт
- идентификационный номер
- документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) при изменении персональных данных.