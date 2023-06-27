У п’ятьох областях України можуть з’явитися платні дороги. У проект планують вкласти 6,5 млрд доларів.

Нещодавно про повернення до проекту платних доріг заявив керівник Держагенства відновлення Мустафа Найєм на круглому столі «Транспорт, логістика та інфраструктура» під час Конференції з відновлення України у Лондоні. За його словами, зараз триває підготовка до розробки техніко-економічного обґрунтування.

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На першому етапі платні дороги в Україні мають з’явитися у п’яти областях – Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській та Полтавській. Робота над цим проектом розпочалася ще до початку повномасштабного вторгнення та було зареєстровано відповідний законопроект. Його реалізація розпочнеться після того, як буде знайдено партнерів.

Тепер з’явилася інформація, що платними нові дороги будуть не для всіх, а лише для вантажівок масою понад 12 тонн. Власникам легкових автомобілів можна не турбуватися.