В пяти областях Украины могут появиться платные дороги. В проект планируют вложить 6,5 млрд долларов.

Недавно о возвращении к проекту платных дорог заявил руководитель Госагентства восстановления Мустафа Найем на круглом столе "Транспорт, логистика и инфраструктура" во время Конференции по восстановлению Украины в Лондоне. По его словам, сейчас идет подготовка к разработке технико-экономического обоснования.

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На первом этапе платные дороги в Украине должны появиться в пяти областях – Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской. Работа над этим проектом началась еще до начала полномасштабного вторжения и был зарегистрирован соответствующий законопроект. Его реализация начнется после того, как будут найдены партнеры.

Теперь появилась информация, что платными новые дороги будут не для всех, а только для грузовиков массой более 12 тонн. Владельцам легковых автомобилей можно не беспокоиться.