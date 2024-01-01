Де в Україні водії частіше використовують ремені безпеки: рейтинг регіонів

Порівняно з 2017 роком, коли було проведено перше дослідження, кількість користувачів ременів безпеки виросла втричі. Такий приріст показує, що все більше водіїв та пасажирів усвідомлюють значення цього атрибута безпеки.

Нинішнє дослідження в рамках кампанії "За безпечні дороги" проводилось у серпні 2024 року методом спостереження, без взаємодії з водіями. Повний звіт з'явився лише днями, про що 23 жовтня повідомила Vision Zero.

Як з’ясували експерти громадських організацій Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) й Vision Zero, середній показник користування ременями безпеки у досліджених містах становить 45,97%.

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Відносно попереднього року, коли пристібалися в середньому 40,14% водіїв, кількість водіїв, які користуються ременями безпеки, збільшилася на 5,83%. Однак все-таки більшість продовжує ігнорувати цей простий спосіб зберегти свої здоров'я та життя.

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Скриншот: Авто24

Як повідомляє Vision Zero, дослідженням було охоплено 28 607 водіїв у 18 містах - у Києві та 17 облцентрах, де дозволяла безпекова ситуація. До групи лідерів увійшли три міста, в яких користування ременями безпеки стало соціальною нормою, а ті, хто не користуються ременями, перебувають в очевидній меншості.

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Лідирують Київ (72,3%), Львів (69,6%) та Луцьк (60,3%). Найкращу динаміку тут показав Луцьк, в якому користування ременями збільшилось приблизно на половину в порівнянні з минулим роком.

До групи "просунутих міст" включені шість міст, в яких кожна категорія - ті, хто дотримуються ПДР та не дотримуються ПДР - складає близько половини, й жодна з них не має очевидної переваги. Це Рівне, Хмельницький, Житомир, Тернопіль, Одеса та Івано-Франківськ. Всі вони мають показники в діапазоні 45-55%, й всі, окрім Житомира, показали позитивну динаміку змін, особливо Одеса та Хмельницький.

Скриншот: Авто24

У групі "наздоганяючих" перебувають шість міст, з показниками від 33% до 45%: це Чернігів, Ужгород, Вінниця, Чернівці, Черкаси та Полтава. Ситуація в цих містах майже не змінилася за 12 місяців.

Нагадуємо, що пристебнутий ремінь вдвічі збільшує шанси водія та пасажира вижити в потенційно смертельному ДТП. А також рятує від серйозних травм у легших випадках.

Інфографіка: "За безпечні дороги"