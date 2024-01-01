Где в Украине водители чаще используют ремни безопасности: рейтинг регионов

По сравнению с 2017 годом, когда было проведено первое исследование, количество пользователей ремней безопасности выросло в три раза. Такой прирост показывает, что все больше водителей и пассажиров осознают значение этого атрибута безопасности.

Нынешнее исследование в рамках кампании "За безопасные дороги" проводилось в августе 2024 года методом наблюдения, без взаимодействия с водителями. Полный отчет появился только на днях, о чем 23 октября сообщила Vision Zero.

Как выяснили эксперты общественных организаций Центр демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) и Vision Zero, средний показатель пользования ремнями безопасности в исследованных городах составляет 45,97%.

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Относительно предыдущего года, когда пристегивались в среднем 40,14% водителей, количество водителей, пользующихся ремнями безопасности, увеличилось на 5,83%. Однако все-таки большинство продолжает игнорировать этот простой способ сохранить свои здоровье и жизнь.

Скриншот: Авто24

Как сообщает Vision Zero, исследованием было охвачено 28 607 водителей в 18 городах – в Киеве и 17 облцентрах, где позволяла ситуация с безопасностью. В группу лидеров вошли три города, в которых пользование ремнями безопасности стало социальной нормой, а те, кто не пользуются ремнями, находятся в очевидном меньшинстве.

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Лидируют Киев (72,3%), Львов (69,6%) и Луцк (60,3%). Лучшую динамику здесь показал Луцк, в котором пользование ремнями увеличилось примерно на половину по сравнению с прошлым годом.

В группу "продвинутых городов" включены шесть городов, в которых каждая категория – те, кто соблюдают ПДД и не соблюдают ПДД – составляет около половины, и ни одна из них не имеет очевидного преимущества. Это Ровно, Хмельницкий, Житомир, Тернополь, Одесса и Ивано-Франковск. Все они имеют показатели в диапазоне 45-55%, и все, кроме Житомира, показали положительную динамику изменений, особенно Одесса и Хмельницкий.

Скриншот: Авто24

В группе "догоняющих" находятся шесть городов, с показателями от 33% до 45%: это Чернигов, Ужгород, Винница, Черновцы, Черкассы и Полтава. Ситуация в этих городах почти не изменилась за 12 месяцев.

Напоминаем, что пристегнутый ремень вдвое увеличивает шансы водителя и пассажира выжить в потенциально смертельном ДТП. А также спасает от серьезных травм в более легких случаях.

Инфографика: "За безопасные дороги"