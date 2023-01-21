Устройства, которые сегодня спасают жизнь сотням тысяч людей ежегодно, когда-то были экзотикой, или просто не существовали. Как удавалось обходиться без ремней безопасности, аэрбегов и детских кресел?

В нашем XXI веке мы воспринимаем ремни безопасности чаще всего как досадную необходимость – отбирают время на поиск замка и пристёгивание, мешают двигаться, становятся поводом для штрафа в конце концов… О детских креслах лучше и не вспоминать – несмотря на действующие законы, чуть ли не у каждого водителя есть целый комплект отговорок, чтобы не покупать и не использовать его.

Вплоть до конца 1960-х о пассивной безопасности всерьез не задумывались. В рекламе продвигались другие идеи: простор в салоне, комфорт диванов, прочность тяжелого стального кузова.

Читайте также: Ремни безопасности способны сохранить жизнь 800-900 человек в год

Между тем полвека назад передовая часть автосообщества потратила немало усилий, чтобы ввести на автомобилях для начала хотя бы такое элементарное средство, как ремни безопасности. Давалось это новшество непросто – пользователи не хотели, чтобы их привязывали к сиденьям.

Ремни безопасности

В принципе, еще в 1950-е автомобилисты уже знали, что такое ремни безопасности, были даже модели авто, которые штатно комплектовались ими (например, Nash 1949 г., Ford 1955 г., Saab 1958 г., Volvo 1959 г.). Но чаще всего владельцы просили дилеров демонтировать их. В 1956 г. только 2 % покупателей "Фордов" в США заказывали опциональные ремни безопасности.

Нормальная вплоть до 1960-х годов тема: дети, свободно передвигающиеся по салону во время движения. Автопроизводители стимулировали этот мотив, хвастаясь запасом пространства в интерьере.

Ford Motor тогда вообще изрядно потратилась на меры безопасности, создав целую программу опций Lifeguard Design (спасательный дизайн): поясные ремни, мягкие накладки приборной панели, руль с утопленной ступицей. Но спроса этот пакет в 1950-е не имел.

Читайте также: Что будет, если в аварию попадет ребенок без автокресла

Негативное отношение к опциям безопасности особенно ярко проявлялось в Америке, где тогда пропагандировался культ свободы с автомобилем в качестве ее ведущего инструмента. А какая же может быть свобода, если тебе не разрешают свободно перемещаться по просторному салону шестиметрового "дредноута", да еще и привязывают ремнями к одному месту? Зачем тогда это круговое остекление кабины и мягкие трехместные диваны в интерьере?

Дети вперемешку с чемоданами – типичная картина середины прошлого столетия. О том, что нужно фиксировать и малышей, и груз, никто и не догадывался.

В сознании автомобильной общественности тогда господствовало мнение, что для защиты людей в машине достаточно запаса прочности кузова. И якобы чем больше автомобиль, тем лучше в этом плане. О том, что незафиксированные тела водителя и пассажиров внутри крепкого кузова просто разбиваются о детали интерьера, тогда знали только специалисты. Но со временем общественное мнение удалось сломать – уже в середине 1960-х появились первые законы о требованиях к безопасности автомобилей. А в начале 1970-х парламенты ведущих стран мира начали принимать законы об обязательном использовании ремней безопасности.

Детские автокресла

Вплоть до середины прошлого века считалось, что держать ребенка крепче родной матери не сможет никто. Пока не удалось доказать общественности, что на самом деле именно человек, держащий малыша на руках, и убивает его, придавив многократно умноженной массой своего тела.

Универсал на базе огромного рамного "дредноута" считался практичной семейной машиной именно из-за возможности "заселить" его детьми, не ограниченными в передвижениях по салону.

Первые попытки усадить детей в специальные устройства касались не столько безопасности, сколько потребности ограничить передвижение малышей по салону – чтобы они не мешали отцу или матери вести машину.

Ящики, подставки, стульчики, трубчатые барьеры, ременные конструкции наподобие лошадиной збруи – эксперименты в конце концов привели к созданию удерживающей защитной конструкции нынешнего типа.

Первые детские автокресла создали не для защиты малышей в случае ДТП, а просто для их фиксации – чтобы не мешали взрослым во время поездки.

Рекомендация "Авто 24"

Все очень просто: надо пристегиваться. Эффективнее ремней безопасности для массового автомобиля пока ничего не изобрели. А для полной реализации их возможностей нужно, чтобы водитель и пассажиры сидели на своих местах правильно. Кроме того, если устроиться за рулем "по науке", это сделает поездки не только более безопасными, но и комфортнее, ведь эргономика и пассивная безопасность автомобилей разрабатывается конструкторами в едином комплексе.

Читайте также: Как выбрать детское автокресло: 4 подсказки