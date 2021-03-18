Лише кожен четвертий водій в Україні пристібається за кермом, і якби до цього ставилися відповідальніше, кількість загиблих унаслідок ДТП була би значно меншою.

Про це в ефірі Громадського радіо розповіла Олеся Холопік, директорка Центру демократії та верховенства права, експертка дослідження "Рівень користування ременями безпеки серед водіїв у великих містах України у 2020 році".

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"На сьогодні, в нас прийняли величезний комплексний законопроект, який передбачає величезну кількість підвищення відповідальності. Найтоповішою темою обговорення стало кермування у стані алкогольного сп’яніння, і я розумію, що це дійсно критична проблема в Україні, але хочу сказати, що, на жаль, у ДТП в Україні гинуть і травмуються ще й через інший фактор, — це перевищення швидкості, про нього трошки менше говорять, але всі говорять іще менше про ремені безпеки, як засіб пасивної безпеки, який найефективніше у випадку аварії може врятувати та зберегти життя водіїв і пасажирів. Я думаю, це пояснюється тим, що завжди тема керування на підпитку була більше медійною", — каже експерт.

За її словами, якби в Україні "була ідеальна картинка" і всі пристібалися, це врятувало б багато життів: "За приблизними розрахунками, десь 800-900 людей могли би врятувати свої життя під час аварії. А так, у нас, на жаль, критична ситуація, лише кожен четвертий водій пристібається", – зауважила Олеся Холопік.

До речі, з 17 березня за керування транспортним засобом без непристебнутого паска безпеки або мотошолому діє новий штраф у 510 грн.