Только каждый четвертый водитель в Украине пристегивается за рулем, и если бы к этому относились ответственнее, количество погибших в результате ДТП было бы значительно меньшим.

Об этом в эфире Громадского радио рассказала Олеся Холопик, директор Центра демократии и верховенства права, эксперт исследования "Уровень пользования ремнями безопасности среди водителей в крупных городах Украины в 2020 году".

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"На сегодня у нас приняли огромный комплексный законопроект, который предусматривает огромное количество повышения ответственности. Самой топовой темой обсуждения стало вождение в состоянии алкогольного опьянения, и я понимаю, что это действительно критическая проблема в Украине, но хочу сказать, что, к сожалению, в ДТП в Украине гибнут и травмируются еще и из-за другого фактора, – это превышение скорости, о нем немножко меньше говорят, но все говорят еще меньше о ремнях безопасности, как средстве пассивной безопасности, которое наиболее эффективно в случае аварии может спасти и сохранить жизни водителей и пассажиров. Я думаю, это объясняется тем, что всегда тема управления авто пьяным была более медийной", – говорит эксперт.

По ее словам, если бы в Украине “была идеальная картинка" и все пристегивались, это спасло бы много жизней: "По приблизительным расчетам, где-то 800 – 900 человек могли бы спасти свои жизни во время аварии. А так, у нас, к сожалению, критическая ситуация, только каждый четвертый водитель пристегивается", – отметила Олеся Холопик.

Кстати, с 17 марта за управление транспортным средством без непристегнутого ремня безопасности или мотошлема действует новый штраф в 510 грн.