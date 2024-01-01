Де виробляється найбільше автомобілів у світі: інфографіка

За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2023 році глобальне виробництво автотранспорту склало 93,5 млн одиниць. Китай виробляє понад 30% авто у світі.

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Китай виробляє майже третину всіх автомобілів у світі, а саме 32,3%. Найближчий конкурент - США, які забезпечують лише 11,3%. На третьому місці Японія у якої 9,6% світового виробництва авто. Далі йде Індія з показником 6,3%, Південна Корея – 4,5% та Німеччина у якої всього 4,4%.