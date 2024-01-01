Где производится больше всего автомобилей в мире: инфографика

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в 2023 году глобальное производство автотранспорта составило 93,5 млн единиц. Китай производит более 30% авто в мире.

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Китай производит почти треть всех автомобилей в мире, а именно 32,3%. Ближайший конкурент - США, которые обеспечивают лишь 11,3%. На третьем месте Япония у которой 9,6% мирового производства авто. Далее идет Индия с показателем 6,3%, Южная Корея – 4,5% и Германия у которой всего 4,4%.