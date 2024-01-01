Поліція карає за зупинку на посадкових майданчиках пасажирського транспорту

Патрульна поліція Київської області притягає до відповідальності порушників правил зупинки, зокрема на зупинках для громадського транспорту.

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За це правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, згідно зі ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки) КУпАП, у вигляді накладення штрафу у розмірі 340 гривень.

Тож у поліції нагадують, де зупинка заборонена: