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Поліція карає за зупинку на посадкових майданчиках пасажирського транспорту

У поліції закликають: не здійснюйте зупинку на посадкових майданчиках для зупинки маршрутних транспортних засобів.
В поліції розповіли де заборонена зупинка: пояснення від поліції - Auto24
Євген Гудущан
logo31 березня, 16:50
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Патрульна поліція Київської області притягає до відповідальності порушників правил зупинки, зокрема на зупинках для громадського транспорту.

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За це правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, згідно зі ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки) КУпАП, у вигляді накладення штрафу у розмірі 340 гривень.

Тож у поліції нагадують, де зупинка заборонена:

  • на залізничних переїздах;
  • на трамвайних коліях;
  • на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;
  • на пішохідних переходах і ближче ніж 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі;
  • на перехрестях та ближче ніж 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу;
  • у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менше як 3 м;
  • ближче ніж 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче як 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
  • ближче як 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють;
  • у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився;
  • у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки;
  • ближче ніж 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду.
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