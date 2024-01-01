Поліція карає за зупинку на посадкових майданчиках пасажирського транспорту

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Патрульна поліція Київської області притягає до відповідальності порушників правил зупинки, зокрема на зупинках для громадського транспорту.
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За це правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, згідно зі ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки) КУпАП, у вигляді накладення штрафу у розмірі 340 гривень.
Тож у поліції нагадують, де зупинка заборонена:
- на залізничних переїздах;
- на трамвайних коліях;
- на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;
- на пішохідних переходах і ближче ніж 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі;
- на перехрестях та ближче ніж 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу;
- у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менше як 3 м;
- ближче ніж 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче як 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
- ближче як 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють;
- у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився;
- у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки;
- ближче ніж 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду.