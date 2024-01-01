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Полиция наказывает за остановку на посадочных площадках пассажирского транспорта

В полиции призывают: не осуществляйте остановку на посадочных площадках для остановки маршрутных транспортных средств.
В полиции рассказали где запрещена остановка: объяснение от полиции - Auto24
Евгений Гудущан
logo31 марта, 16:50
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Патрульная полиция Киевской области привлекает к ответственности нарушителей правил остановки, в частности на остановках для общественного транспорта.

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За это правонарушение предусмотрена административная ответственность, согласно ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил остановки) КУоАП, в виде наложения штрафа в размере 340 гривен.

Поэтому в полиции напоминают, где остановка запрещена:

  • на железнодорожных переездах;
  • на трамвайных путях;
  • на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях;
  • на пешеходных переходах и ближе чем 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении;
  • на перекрестках и ближе чем 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода;
  • в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, остановившегося, менее 3 м;
  • ближе чем 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет - ближе чем 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
  • ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия технологическим транспортным средствам, работающим;
  • в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, остановившегося;
  • в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;
  • ближе чем 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.
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