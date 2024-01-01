Полиция наказывает за остановку на посадочных площадках пассажирского транспорта

Патрульная полиция Киевской области привлекает к ответственности нарушителей правил остановки, в частности на остановках для общественного транспорта.

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За это правонарушение предусмотрена административная ответственность, согласно ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил остановки) КУоАП, в виде наложения штрафа в размере 340 гривен.

Поэтому в полиции напоминают, где остановка запрещена: