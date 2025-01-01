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Де заборонено зупиняти автомобіль: нагадування від поліції

Поліція продовжує притягати до відповідальності керманичів, які порушують правила зупинки.
У поліції нагадали де заборонено зупиняти автомобіль - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Де заборонено зупиняти автомобіль

Євген Гудущан
logo19 червня, 12:35
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Слідкуючи за дотриманням водіями правил дорожнього руху, патрульна поліція Київської області щодня виявляє тих, хто здійснює зупинку всупереч вимогам ПДР.

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Поліція виносить керманичам постанови за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу розміром 340 гривень.

У поліції нагадали, де здійснювати зупинку заборонено:

  • на залізничних переїздах;
  • на трамвайних коліях;
  • на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;
  • на пішохідних переходах і ближче ніж 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі;
  • на перехрестях та ближче ніж 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу;
  • у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менше як 3 м;
  • ближче ніж 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче як 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
  • ближче як 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють;
  • у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився;
  • у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки;
  • ближче ніж 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду.
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