Де заборонено зупиняти автомобіль: нагадування від поліції

Слідкуючи за дотриманням водіями правил дорожнього руху, патрульна поліція Київської області щодня виявляє тих, хто здійснює зупинку всупереч вимогам ПДР.

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Поліція виносить керманичам постанови за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу розміром 340 гривень.

У поліції нагадали, де здійснювати зупинку заборонено: