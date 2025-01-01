Где запрещено останавливать автомобиль: напоминание от полиции

Следя за соблюдением водителями правил дорожного движения, патрульная полиция Киевской области ежедневно выявляет тех, кто осуществляет остановку вопреки требованиям ПДД.

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Полиция выносит водителям постановления по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил остановки) КУоАП. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 340 гривен.

В полиции напомнили где осуществлять остановку запрещено: