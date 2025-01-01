Где запрещено останавливать автомобиль: напоминание от полиции

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Где запрещено останавливать автомобиль
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Следя за соблюдением водителями правил дорожного движения, патрульная полиция Киевской области ежедневно выявляет тех, кто осуществляет остановку вопреки требованиям ПДД.
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Полиция выносит водителям постановления по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил остановки) КУоАП. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 340 гривен.
В полиции напомнили где осуществлять остановку запрещено:
- на железнодорожных переездах;
- на трамвайных путях;
- на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях;
- на пешеходных переходах и ближе чем 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении;
- на перекрестках и ближе чем 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода;
- в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, остановившегося, менее 3 м;
- ближе чем 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет - ближе чем 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
- ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия технологическим транспортным средствам, работающим;
- в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, остановившегося;
- в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;
- ближе чем 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.