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Где в Киеве стоят полицейские с радаром

Полиция активно штрафует водителей, которые превышают установленную правилами дорожного движения скорость.
Где в столице стоят полицейские с TruCam - Auto24

Прибор TruCam не может держаться руками инспектора полиции, а должен быть стационарно вмонтированным

Евгений Гудущан
logo13 июня, 19:40
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Полицейские следят за соблюдением водителями не безопасной, а разрешенной скорости. Превышение разрешенной скорости инспекторы фиксируют с помощью прибора TruCam (который должен быть стационарно закреплен) на определенных полицией участках дорог.

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В Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:

  • проспект Николая Бажана;
  • проспект Берестейский;
  • Набережное шоссе;
  • проспект Броварской;
  • проспект Академика Палладина;
  • Столичное шоссе;
  • Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
  • улица Академика Заболотного;
  • улица Борщаговская;
  • проспект Соборности;
  • Новоирпенская трасса;
  • Гостомельское шоссе;
  • бульвар Леси Украинки.

За превышение скорости более чем на 20 км/ч, штраф составит 340 грн, а за превышение более чем на 50 км/ч - 1700 грн.

ґДвигаясь с безопасной скоростью, водитель имеет возможность своевременно отреагировать на изменение дорожной обстановки, остановиться перед препятствием или предоставить дорогу другим участникам движения, избежав нежелательных последствий. Превышая разрешенную скорость – рискует получить штраф от полиции.

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