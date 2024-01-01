Где в Киеве стоят полицейские с радаром

Полицейские следят за соблюдением водителями не безопасной, а разрешенной скорости. Превышение разрешенной скорости инспекторы фиксируют с помощью прибора TruCam (который должен быть стационарно закреплен) на определенных полицией участках дорог.

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В Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:

проспект Николая Бажана;

проспект Берестейский;

Набережное шоссе;

проспект Броварской;

проспект Академика Палладина;

Столичное шоссе;

Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);

улица Академика Заболотного;

улица Борщаговская;

проспект Соборности;

Новоирпенская трасса;

Гостомельское шоссе;

бульвар Леси Украинки.

За превышение скорости более чем на 20 км/ч, штраф составит 340 грн, а за превышение более чем на 50 км/ч - 1700 грн.

ґДвигаясь с безопасной скоростью, водитель имеет возможность своевременно отреагировать на изменение дорожной обстановки, остановиться перед препятствием или предоставить дорогу другим участникам движения, избежав нежелательных последствий. Превышая разрешенную скорость – рискует получить штраф от полиции.