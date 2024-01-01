Где в Киеве стоят полицейские с радаром

Прибор TruCam не может держаться руками инспектора полиции, а должен быть стационарно вмонтированным
Полицейские следят за соблюдением водителями не безопасной, а разрешенной скорости. Превышение разрешенной скорости инспекторы фиксируют с помощью прибора TruCam (который должен быть стационарно закреплен) на определенных полицией участках дорог.
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В Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:
- проспект Николая Бажана;
- проспект Берестейский;
- Набережное шоссе;
- проспект Броварской;
- проспект Академика Палладина;
- Столичное шоссе;
- Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
- улица Академика Заболотного;
- улица Борщаговская;
- проспект Соборности;
- Новоирпенская трасса;
- Гостомельское шоссе;
- бульвар Леси Украинки.
За превышение скорости более чем на 20 км/ч, штраф составит 340 грн, а за превышение более чем на 50 км/ч - 1700 грн.
ґДвигаясь с безопасной скоростью, водитель имеет возможность своевременно отреагировать на изменение дорожной обстановки, остановиться перед препятствием или предоставить дорогу другим участникам движения, избежав нежелательных последствий. Превышая разрешенную скорость – рискует получить штраф от полиции.