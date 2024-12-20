Полиция снова увеличивает количество TruCAM на дорогах

TruCAM
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В полиции уверяют, что места определены в соответствии с состоянием аварийности, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.
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С учетом результатов проведенного анализа аварийности, в 295 аварийно-опасных участков внесены следующие изменения:
- добавлен 51 новый участок (всего 346);
- внесены изменения в 12 участков.
Важно:
- об использовании приборов измерения скорости обязательно будут сообщать дорожные знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений;
- в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
- прибор TruCam при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства не может держаться руками инспектора полиции, а должен быть стационарно вмонтированным
Всего на дорогах Украины контроль за скоростным режимом транспортных средств с использованием приборов TruCAM будет осуществляться на 346 участках автомобильных дорог.
За превышение установленной скорости действуют следующие штрафы:
- от 20 до 50 км/ч - 340 грн.
- свыше 50 км/ч - 1700 грн.