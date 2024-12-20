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Полиция снова увеличивает количество TruCAM на дорогах

С 21 декабря патрульные с прибором TruCAM будут работать на 51 новом участке.
Количество TruCAM на дорогах снова увеличат - Auto24

TruCAM

Евгений Гудущан
logo20 декабря, 18:30
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В полиции уверяют, что места определены в соответствии с состоянием аварийности, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.

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С учетом результатов проведенного анализа аварийности, в 295 аварийно-опасных участков внесены следующие изменения:

  • добавлен 51 новый участок (всего 346);
  • внесены изменения в 12 участков.

Важно:

  • об использовании приборов измерения скорости обязательно будут сообщать дорожные знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений;
  • в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
  • прибор TruCam при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства не может держаться руками инспектора полиции, а должен быть стационарно вмонтированным

Всего на дорогах Украины контроль за скоростным режимом транспортных средств с использованием приборов TruCAM будет осуществляться на 346 участках автомобильных дорог.

За превышение установленной скорости действуют следующие штрафы:

  • от 20 до 50 км/ч - 340 грн.
  • свыше 50 км/ч - 1700 грн.
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