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Поліція знову збільшує кількість TruCAM на дорогах

З 21 грудня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 51 новій ділянці.
Кількість TruCAM на дорогах знову збільшать - Auto24

TruCAM

Євген Гудущан
logo20 грудня, 18:30
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У поліції запевняють, що місця визначено відповідно до стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

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З урахуванням результатів проведеного аналізу аварійності, до 295 аварійно-небезпечних ділянок внесені такі зміни:

  • додано 51 нову ділянку (всього 346);
  • внесені зміни до 12 ділянок.

Важливо:

  • про використання приладів вимірювання швидкості обов’язково повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
  • у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
  • прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим

Загалом на дорогах України контроль за швидкісним режимом транспортних засобів з використанням приладів TruCAM здійснюватиметься на 346 ділянках автомобільних доріг.

За перевищення встановленої швидкості діють наступні штрафи:

  • від 20 до 50 км/год — 340 грн.
  • на понад 50 км/год — 1700 грн.
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