Поліція знову збільшує кількість TruCAM на дорогах

У поліції запевняють, що місця визначено відповідно до стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

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З урахуванням результатів проведеного аналізу аварійності, до 295 аварійно-небезпечних ділянок внесені такі зміни:

додано 51 нову ділянку (всього 346);

внесені зміни до 12 ділянок.

Важливо:

про використання приладів вимірювання швидкості обов’язково повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;

повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень; у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

синіми проблисковими маячками. прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим

Загалом на дорогах України контроль за швидкісним режимом транспортних засобів з використанням приладів TruCAM здійснюватиметься на 346 ділянках автомобільних доріг.

За перевищення встановленої швидкості діють наступні штрафи: