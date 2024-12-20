Поліція знову збільшує кількість TruCAM на дорогах

TruCAM
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У поліції запевняють, що місця визначено відповідно до стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.
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З урахуванням результатів проведеного аналізу аварійності, до 295 аварійно-небезпечних ділянок внесені такі зміни:
- додано 51 нову ділянку (всього 346);
- внесені зміни до 12 ділянок.
Важливо:
- про використання приладів вимірювання швидкості обов’язково повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
- у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
- прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим
Загалом на дорогах України контроль за швидкісним режимом транспортних засобів з використанням приладів TruCAM здійснюватиметься на 346 ділянках автомобільних доріг.
За перевищення встановленої швидкості діють наступні штрафи:
- від 20 до 50 км/год — 340 грн.
- на понад 50 км/год — 1700 грн.