Де в Києві стоять поліцейські з радаром

Поліцейські слідкують за дотриманням водіями не безпечної, а дозволеної швидкості. Перевищення дозволеної швидкості інспектори фіксують за допомогою приладу TruCam (який повинен бути стаціонарно закріплений) на визначених поліцією ділянках доріг.

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У Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

проспект Миколи Бажана;

проспект Берестейський;

Набережне шосе;

проспект Броварський;

проспект Академіка Палладіна;

Столичне шосе;

Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);

вулиця Академіка Заболотного;

вулиця Борщагівська;

проспект Соборності;

Новоірпінська траса;

Гостомельське шосе;

бульвар Лесі Українки.

За перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год, штраф становитиме 340 грн, а за перевищення більше ніж на 50 км/год - 1700 грн.

Рухаючись з безпечною швидкістю, водій має змогу своєчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки, зупинитися перед перешкодою або надати дорогу іншим учасникам руху, уникнувши небажаних наслідків. Перевищуючи дозволену швидкість – ризикує отримати штраф від поліції.