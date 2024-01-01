Де в Києві стоять поліцейські з радаром

Прилад TruCam не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим
Поліцейські слідкують за дотриманням водіями не безпечної, а дозволеної швидкості. Перевищення дозволеної швидкості інспектори фіксують за допомогою приладу TruCam (який повинен бути стаціонарно закріплений) на визначених поліцією ділянках доріг.
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У Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:
- проспект Миколи Бажана;
- проспект Берестейський;
- Набережне шосе;
- проспект Броварський;
- проспект Академіка Палладіна;
- Столичне шосе;
- Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
- вулиця Академіка Заболотного;
- вулиця Борщагівська;
- проспект Соборності;
- Новоірпінська траса;
- Гостомельське шосе;
- бульвар Лесі Українки.
За перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год, штраф становитиме 340 грн, а за перевищення більше ніж на 50 км/год - 1700 грн.
Рухаючись з безпечною швидкістю, водій має змогу своєчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки, зупинитися перед перешкодою або надати дорогу іншим учасникам руху, уникнувши небажаних наслідків. Перевищуючи дозволену швидкість – ризикує отримати штраф від поліції.