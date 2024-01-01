Укр
Ру

Де в Києві стоять поліцейські з радаром

Поліція активно штрафує водіїв, які перевищують встановлену правилами дорожнього руху швидкість.
Де в столиці стоять поліцейські з TruCam - Auto24

Прилад TruCam не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим

Євген Гудущан
logo13 червня, 19:40
logo0
logo0 хв

Поліцейські слідкують за дотриманням водіями не безпечної, а дозволеної швидкості. Перевищення дозволеної швидкості інспектори фіксують за допомогою приладу TruCam (який повинен бути стаціонарно закріплений) на визначених поліцією ділянках доріг.

Читайте також: Поліція знову збільшує кількість TruCAM на дорогах

У Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

  • проспект Миколи Бажана;
  • проспект Берестейський;
  • Набережне шосе;
  • проспект Броварський;
  • проспект Академіка Палладіна;
  • Столичне шосе;
  • Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
  • вулиця Академіка Заболотного;
  • вулиця Борщагівська;
  • проспект Соборності;
  • Новоірпінська траса;
  • Гостомельське шосе;
  • бульвар Лесі Українки.

За перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год, штраф становитиме 340 грн, а за перевищення більше ніж на 50 км/год - 1700 грн.

Рухаючись з безпечною швидкістю, водій має змогу своєчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки, зупинитися перед перешкодою або надати дорогу іншим учасникам руху, уникнувши небажаних наслідків. Перевищуючи дозволену швидкість – ризикує отримати штраф від поліції.

#Київ #Штрафи #Новини #Автоподія #Поліція