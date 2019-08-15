Мережа АЗС upg проводить акцію, в якій можна виграти мандрівку до Домінікани чи сертифікат на подорож або отримати відчутну вигоду на пальне.

Заправляти авто якісним пальним та отримати можливість безкоштовного райського відпочинку – таку можливість пропонує своїм постійним клієнтам Мережа АЗС upg.

Для того, щоб стати учасником розіграшу від Мережі АЗС upg "Райський відпочинок", потрібно бути учасником бонусної програми UPGgood та заправити одним чеком щонайменше 20 літрів будь-якого пального – бензину, дизпалива чи газу. Більше ніяких обов'язкових дій! Після заправки лише гляньте на розрахунковий чек та дізнайтесь, що саме ви виграли.

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А виграшів в новій акції upg багато, і вони на будь-який смак. Головний приз – подорож до Домініканської республіки. Цей райський куточок Землі посеред океану не може залишити нікого байдужим. Щоб виграти цей "райський відпочинок", треба зібрати на чеках слово ОКЕАН. Щоразу після заправки більше 20 літрів одна з букв цього слова може бути у вашому чеку. Однак збирати їх не обов'язково – система лояльності буде слідкувати за буквами, які вам випали. І якщо ви назбираєте слово "ОКЕАН", то на чекові буде про це написано. А також прийде СМС з повідомленням про виграш.

Так само у випадку виграшу інших призів-подорожей. А таких призів достатньо – 40 сертифікатів на подорож номіналом 20 000 гривень. Їх можна виграти миттєво, без збору букв, тобто навіть за умови однієї заправки на 20 л.

Організатори акції – мережа АЗС upg подбали про те, щоб майже ніхто не залишився без подарунка. Тому вони додатково підготували ще 50 000 подарунків у вигляді бонусів на наступні заправки авто. Зокрема, під час акції можна отримати вигоду від 0,5 грн до 3 грн за літр бонусами на картку UPGgood на наступну заправку.

Поспішайте! Акція "Райський відпочинок" проходить на усіх АЗС upg та "Білоруська нафтова компанія" з 22.07.2019 по 22.09.2019 року включно.