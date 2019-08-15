Сеть АЗС upg проводит акцию, в которой можно выиграть путешествие в Доминикану или сертификат на путешествие либо получить ощутимую выгоду на топливо.

Заправлять авто качественным топливом и получить возможность бесплатного райского отдыха – такую возможность предлагает своим постоянным клиентам Сеть АЗС upg.

Для того, чтобы стать участником розыгрыша от Сети АЗС upg "Райский отдых", нужно быть участником бонусной программы UPGgood и заправить одним чеком не менее 20 литров любого топлива – бензина, дизтоплива или газа. Больше никаких обязательных действий! После заправки только гляньте на расчетный чек и узнайте, что именно вы выиграли.

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А выигрышей в новой акции upg много, и они на любой вкус. Главный приз – путешествие в Доминиканскую республику. Этот райский уголок Земли посреди океана не может оставить никого равнодушным. Чтобы выиграть этот "райский отдых", надо собрать на чеках слово ОКЕАН. Каждый раз после заправки больше 20 литров одна из букв этого слова может быть в вашем чеке. Однако собирать их не обязательно – система лояльности будет следить за буквами, которые вам выпали. И если вы насобираете слово "ОКЕАН", то на чеке будет об этом написано. А также придет СМС с сообщением о выигрыше.

Так же в случае выигрыша других призов-путешествий. А таких призов достаточно – 40 сертификатов на путешествие номиналом 20 000 гривен. Их можно выиграть мгновенно, без сбора букв, то есть даже при условии одной заправки на 20 литров.

Организаторы акции – сеть АЗС upg – позаботились о том, чтобы почти никто не остался без подарка. Поэтому они дополнительно подготовили еще 50 000 подарков в виде бонусов на последующие заправки авто. В частности, во время акции можно получить выгоду от 0,5 грн до 3 грн за литр бонусами на карту UPGgood на следующую заправку.

Спешите! Акция "Райский отдых" проходит на всех АЗС upg и "Белорусская нефтяная компания" с 22.07.2019 по 22.09.2019 года включительно.