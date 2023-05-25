Японська фірма випускає нове тизерне зображення позашляховика та підтверджує, що його презентація відбудеться 8 червня в Остіні, штат Техас.

Цей новий попередній знімок демонструє задню частину та більшу частину бічного профілю. Ми бачимо очевидну схожість з останньою Toyota Land Cruiser, хоча між ними також є деякі помітні відмінності.

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По-перше, задні ліхтарі з’єднані світлодіодною стрічкою, яка охоплює всю ширину заднього люка. Бічний профіль має пряміші лінії, особливо навколо задніх крил. І останнє, але не менш важливе: ми також бачимо вищі та вужчі бічні дзеркала порівняно з Land Cruiser.

Говорячи про позашляховик Toyota, ці два автомобілі, ймовірно, мають багато спільного. Ми точно знаємо, що платформу “кузов-на-рамі” спільно використовуватимуть два позашляховики, а раніше GX і Land Cruiser мали схожі варіанти силових агрегатів та подібний стиль. Наразі нічого офіційного немає, але у звіті за 2021 рік стверджується, що новий GX отримає сімейство електрифікованих двигунів для покращеної ефективності та ще більшого крутного моменту.

У нас не було можливості побачити випробування 2024 GX на дорогах загального користування, але ми опублікували дві візуалізації на початку цього місяця, що демонструють неофіційний попередній перегляд зовнішнього вигляду моделі. Порівнюючи цифрові малюнки з цим новим тизерним зображенням, схоже, що позаду є деякі незначні відмінності, але в цілому ми маємо досить гарне уявлення про те, як виглядатиме новий GX.

Як останнє зауваження, ми хотіли б нагадати вам, що GX не буде єдиним новим Lexus, який дебютує 8 червня. Автовиробник уже оголосив, що абсолютно новий трирядний сімейний TX також стане дебютує в цю дату. Lexus також представить LBX як шикарну версію Toyota Yaris Cross.