Японская фирма выпускает новое тизерное изображение внедорожника и подтверждает, что его презентация состоится 8 июня в Остине, штат Техас.

Этот новый предварительный просмотр прочной модели показывает заднюю часть и большую часть бокового профиля. Мы видим очевидное сходство с последней Toyota Land Cruiser, хотя между ними также есть некоторые заметные отличия.

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Во-первых, задние фонари соединены светодиодной лентой, охватывающей всю ширину заднего люка. Боковой профиль имеет более прямые линии, особенно вокруг задних крыльев. И последнее, но не менее важное: мы также видим более высокие и более узкие боковые зеркала по сравнению с Land Cruiser.

Говоря о внедорожнике Toyota, эти два автомобиля, вероятно, имеют много общего. Мы точно знаем, что платформу “кузов-на-раме” будут совместно использовать два внедорожника, и раньше GX и Land Cruiser имели схожие варианты силовых агрегатов и подобный стиль. Пока ничего официального нет, но в отчете за 2021 год утверждается, что новый GX получит семейство электрифицированных двигателей для улучшенной эффективности и еще большего крутящего момента.

У нас не было возможности увидеть испытания 2024 GX на дорогах общего пользования, но мы опубликовали два визуализации в начале этого месяца, демонстрирующие неофициальный предварительный просмотр внешнего вида модели. Сравнивая цифровые рисунки с этим новым тизерным изображением, похоже, что позади есть некоторые незначительные отличия, но в целом мы имеем достаточно хорошее представление о том, как будет выглядеть новый GX.

Как последнее замечание, мы хотели бы напомнить вам, что GX не будет единственным новым Lexus, дебютирующим 8 июня. Автопроизводитель уже объявил, что совершенно новый трехрядный семейный TX также станет дебютирующим в эту дату. Lexus также представит LBX в качестве шикарной версии Toyota Yaris Cross.