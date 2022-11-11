Toyota нарешті підтвердила, що таємнича гібридна модель, яку показали кілька днів тому, справді є новим поколінням Prius, дебют якого запланований на 16 листопада.

Нові тизери розкривають більше подробиць дизайну моделі, зокрема, агресивні фари, схожі на нещодавно представлені моделі Crown. Різкі лінії графіки світлодіодних фар і динамічні лінії на капоті вказують на емблему Toyota на носі, яка, ймовірно, сприяє відсутності радіаторної решітки.

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Профіль більш витончений, ніж у попередніх поколіннях Prius, зберігаючи акцент на аеродинаміці та стилі кузова з п’ятидверним фастбеком. Ще одна деталь, яку ми бачимо чіткіше, ніж раніше, - це виражені задні плечі та частина хвоста.

Було підтверджено також, що п’яте покоління Toyota Prius буде гібридом, і компанія описує його як «Hybrid Reborn». Ця модель завжди була піонером у сфері гібридних технологій, тому ми очікуємо, що інженери Toyota ще більше підвищать ефективність трансмісії, додавши при цьому останні досягнення щодо динаміки руху та технологій безпеки.

Крім звичайного бензиново-електричного гібрида, який, швидше за все, буде пропонуватися з самого початку, ходили чутки про воднево-електричний гібрид, який з’явиться в 2025 році. Останній може стати першою серійною моделлю, яка буде використовувати водневий двигун Toyota ICE, хоча цього не підтверджено автовиробником на цю мить.