Японський виробник надав деякі підказки на користь цієї версії.

Toyota Prius назавжди вписана в історію, як перший масовий гібридний автомобіль. Піонерська модель Toyota добре служила виробнику протягом багатьох років, а в еру електричної мобільності у неї просто зобов’язана з’явитись наступниця і це станеться вже у 2022 році, повідомляє Autocar.

Також цікаво: Новий Kia Carens на офіційному зображенні виглядає як кросовер, а не мінівен

Перше покоління Toyota Prius було випущене у 1997 році, ставши першим гібридним автомобілем масового виробництва. Спочатку хетчбек незвичайної форми був доступний лише в Японії, але через три роки автомобіль був налаштований для продажу у всьому світі. Проте справжню популярність Prius здобув з виходом другого покоління моделі у 2003 році.. Toyota продала близько 1,2 мільйона Prius другого покоління, при цьому гібрид став певною культурною іконою для екологічно налаштованого людства.

Prius продовжився ще у двох поколіннях, після другого, а також дав життя іншим гібридам в лінійці Toyota, поділившись своєю силовою установкою чи технологією. Гібриди швидко поширилася на весь асортимент і тепер доступні практично в кожному автомобілі у лінійці Toyota.

У розмові з Autocar, керівник з продуктів і маркетингу Toyota Андреа Карлуччі зазначив, що для компанії Toyota ця модель “залишається піонером електрифікації” та “іконою, яка відкрила шлях до електрифікації понад 25 років тому”. Що важливіше, Карлуччі зазначив, що Prius залишиться важливим: “Prius повинен зберігати свою роль, і ми зробимо все, щоб він завжди залишався лідером з такими передовими технологіями, тому, хоча я не можу розкривати багато, ми не хочемо змарнувати нашу ікону і працюємо над перенесенням цієї технологічності в майбутнє”.

Іншими словами, у компанії вже працюють над наступним поколінням Prius. А той факт, що топ-менеджер обмовився про цю модель, а також стандартний життєвий цикл сучасних автомобілів, можна очікувати на появу п’ятої генерації Pruis вже наступного року.

За припущенням британського видання, наступний Prius матиме архітектуру Toyota E3. Платформа, розроблена спеціально для Європи, підтримуватиме електричні, гібридні та плагін-гібридні силові установки.